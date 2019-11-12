بومبيو يحث عبدالمهدي على بحث "الشكاوى المشروعة" للمحتجين

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي على بحث الشكاوى المشروعة للمحتجين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو أبدى أسفه في مكالمة هاتفية مع عبدالمهدي لعدد القتلى من المحتجين في الحملة التي شنتها حكومة بغداد.

وأضافت أورتاجوس أن بومبيو حث عبدالمهدي على اتخاذ تحركات فورية للتعامل مع مطالب المحتجين.

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وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، أن 319 عراقيا قتلوا وأصيب أكثر من 15 ألف آخرين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية حتى اليوم.

من جهتها، أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 264 محتجا عراقيا لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

ويطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.