العويس: قرار تشكيل "الوطني الاتحادي" محطة تميز بالعمل البرلماني

أكد عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، أن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر، محطة جديدة وبارزة في مسيرة تمكين المجلس وتفعيل دوره ليكون أكثر قدرة على تمثيل المواطنين والتعبير عن قضاياهم.



وقال العويس في تصريحات خاصة بمناسبة صدور المرسوم الاتحادي رقم "122" لعام 2019 القاضي بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بعضوية 40 عضوا يمثلون جميع إمارات دولة الإمارات بينهم 20 سيدة: "إن العمل البرلماني وفي ظل الدعم غير المحدود من قيادة دولة الإمارات الرشيدة يشهد مزيدا من التطور والتميز وبما يسهم في تحقيق تطلعات ومتطلبات المواطن الإماراتي".

وتوجّه العويس بأسمى آيات الشكر والتقدير للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ولحكام الإمارات على قراراتهم السامية في اختيار وتعيين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأشاد بهذا القرار الذي سيسهم في تفعيل المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز مكانته كسلطة مساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية.

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وهنّأ العويس الأعضاء الجدد بالثقة الكبيرة التي أولتها القيادة لهم، مؤكدا الدور الكبير الذي سوف يقومون به من خلال مساهمتهم في نقل صوت المواطن والتعبير عن قضاياه واحتياجاته.

كما توجه بالشكر إلى الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي السابقة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين على جهودهم الكبيرة خلال الفصل التشريعي السادس عشر.

وبيّن أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد هم من الخبرات والكفاءات المشهود لها في دولة الإمارات ويمتلكون القدرات على تلبية التوجهات الاستراتيجية للدولة في تحقيق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الذي نستشرف من خلاله عملا مميزا للمجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي المقبل.

وأكد العويس أن المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي سيعزز من مساهمتها الفاعلة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات وسعيها للوصول إلى المراكز الأولى عالميا.

وتابع قائلا: "إن قيادة دولة الإمارات وبرؤيتها الاستشرافية بعيدة المدى آمنت بأن مشاركة المرأة هي من المقومات الرئيسية للوصول إلى المستقبل المنشود وتحقيق الإنجازات، ومن هنا فإنها حرصت على تمكينها في جميع المجالات، وتزويدها بجميع الأدوات والوسائل التي تمكنها من تحقيق التميز والريادة، وهي اليوم وبفضل هذا التمكين الذي حظيت به تتبوأ أعلى المناصب وتسابق لتحقيق النجاحات لدولة الإمارات".