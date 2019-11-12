أحداث غزة وأصعب أيام إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 11 شخصا، وألمانيا تدعو لضبط النفس بغزة وتدعم جهود مصر للتهدئة، و"سرايا القدس" تعلن إصابة جنود إسرائيليين في قصف مدفعي، وغارات إسرائيلية جديدة على مواقع لـ"الجهاد" بغزة، وألمانيا توقف 3 أشخاص بينهم تركيان خططوا لعمل إرهابي، وروحاني يعترف: إيران تعيش أصعب أيامها منذ 40 عاما.

كما تقرأون أيضا: المحكمة الجزائية في الرياض تدين 38 فردا بتهم متعلقة بالإرهاب، وإسرائيل تستدعي مئات الاحتياط.. وأمريكا تحذر رعاياها، وتويتر يغلق حساب نجل زعيم مليشيا حزب الله اللبناني، ومباحثات عسكرية إماراتية إندونيسية في جاكرتا، والمرصد السوري: مقتل وإصابة 9 مدنيين جراء إطلاق دورية تركية النار عليهم، وجهود مصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وشكري لسلامة: مصر تدعم الحل السياسي للأزمة الليبية، ومساعٍ قضائية وتشريعية في مصر لإسقاط الجنسية عن الإخوان بتركيا.

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وفي الاقتصاد تطالعون: "موانئ دبي" توقع مذكرة تفاهم لتطوير منطقة اقتصادية حرة في ناميبيا، ومصر تتوقع زيادة رأسمال صندوقها السيادي إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات، ومسؤول أممي: الوضع المالي والاقتصادي في لبنان حرج، والهند تعتزم خصخصة شركات نفط حكومية، و"بحث الاستثمار في القارة الأفريقية" يسعى لجمع 67 مليار دولار، وهبوط الذهب وسط تفاؤل بالسوق حيال مفاوضات التجارة، وأسعار النفط تصعد وسط ترقب لإشارات بشأن محادثات التجارة.

أما في الرياضة فتتابعون: 6 مباريات عقوبة الاعتداء على مدرب في الدوري الألماني، وفي الفن: 5 أفلام "كئيبة" عن الكريسماس.. احذرها.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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