ارتفاع شهداء غزة إلى 10 بعد سقوط 3 في غارة إسرائيلية

استشهد 3 فلسطينيين، مساء الثلاثاء، إثر غارة إسرائيلية غربي بيت لاهيا في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10 أشخاص خلال اليوم.



وقال مصدر طبي إن الشهداء هم: راني أبو نصر، ومحمد أبو شكل، ولؤي عبد النبي.



والشهداء السبع الذين قتلوا في غارات سابقة هم: بهاء سليم حسن أبو العطا 42 عاما، أسماء محمد حسن أبو العطا 39 عاما، محمد عطية مصلح حمودة 20 عاما، زكي عدنان محمد غنامة 25 عاما، إبراهيم أحمد عبداللطيف الضابوس 26 عاما، عبد الله عوض ساكب البلبيسي 26 عاما، وعبدالسلام رمضان أحمد أحمد 28 عاما.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 45 إصابة منذ الصباح.

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وفي وقت سابق، اغتال الجيش الإسرائيلي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله في قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "شهيدان نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرقي غزة".

تعد هذه أول عملية اغتيال إسرائيلية مباشرة في غزة منذ نهاية عدوان 2014، وفي السياق ذاته، سمع صوت صفارات الإنذار في غلاف غزة، وأغلق جيش الاحتلال طرقا في المناطق القريبة من القطاع.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتال بينيت، رفع حالة التأهب في المناطق الواقعة على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة بما يشمل القدس المحتلة لمدة 48 ساعة.

كما استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات جنود الاحتياط، بجانب تفعيل تشغيل منظومة القبة الحديدية والجبهة الداخلية، وإرسال عدد من الدبابات والآليات العسكرية إلى الحدود مع قطاع غزة.