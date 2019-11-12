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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تدعو الدول لاستعادة مواطنيها الدواعش من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن وجود نحو 10 آلاف أسير من تنظيم داعش وأسرهم في مخيمات قريبة بشمال شرق سوريا يمثل تهديدا أمنيا كبيرا، وأن كانت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة قادرا تماما على تأمينهم .
وقال المسؤول للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "إنها لقنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز كثير منهم مقاتلون أجانب".
,كرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء الأسرى إلى بلدانهم.
وجاءت هذه التصريحات بعدما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العقوبات الأوروبية على أنقرة بأن وجه تحذيراً مبطناً للدول الأوروبية بأن بلاده قد تطلق سراح سجناء تنظيم داعش وتعيدهم إلى أوروبا، حتى لو رفضت سلطات هذه الدول .
يذكر أن تركيا كانت باشرت منذ أيام بترحيل الإرهابيين الأجانب من عناصر تنظيم "داعش"، الذين تعتقلهم، معلنة إبعاد أميركي على أن يتم قريباً إبعاد 24 آخرين، بينهم 11 فرنسياً و10 ألمان.
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