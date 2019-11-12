ناشطة جنوبية لـ"اليمن العربي": القوات السعودية تدعم قواتنا وهذا هو الدليل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

سيد مصطفي

قالت الناشطة والسياسية الجنوبي، رباب أحمد، أن تغيير القوات الإماراتية في الجنوب بأخرى سعودية طبيعي، ولا يُغيّر من الأمر شيء، لأن القوتان حليفتان في التحالف العربي.

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واكدت أحمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشائعات التي تتحدث عن تقييد السعودية للدور الجنوبي عار الصحة تمامًا بدليل تدشين تخريج إحدى الدفعات الجنوبية تحت الرآية الجنوبية و السعودية.

وأضافت الناشطة والسياسية الجنوبية، أن الأمم المُتحدة عبر مُنظماتها الإنسانية الإخوانجية من ترفع تقارير مغلوطة ضد النُخب و الأحزمة الأمنية و المُقاومة الجنوبية بشكلٍ عام.

وبينت أحمد، أنه بدرجة أساسية تفكيك الحواضن الشعبية الغير مرغوبة و ذلكَ باستقطاب أراذل القوم الانتقاميين المنبوذين في المُجتمع الجنوبي،لتنفيذ مُخططها الرامِ لخلخلة الحواضن الشعبية المُلتفّة حول المجلس الانتقالي الجنوبي.