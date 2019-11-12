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إرتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 11 شهيداً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

إرتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 11 شهيداً

متابعات_الخليج 365

 

إرتفاع شهداء الغارات التي يشنها طيران الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التي بدأت منذ ساعات صباح الثلاثاء، إلى 11 شهيدا وأكثر من 45 جريحا، حسبما أفادت وكالة معا الفلسطينية .

 

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وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد اثنين من المواطنين شمال قطاع غزة، فيما استشهد المواطن ابراهيم احمد الضابوس (26 عاما) متأثرا بجروحة التي اصيب بها في قصف على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ليلحق برفيقه الشهيد محمد حمودة الذي استشهد في نفس الغارة.

 

كما اعلنت عن استشهاد 4 مواطنين باستهداف إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

 

وبدأ التصعيد، باغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا (42 عاما) وزوجته اسماء، اضافة الى اصابة اربعة من أولاده.

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