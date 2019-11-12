اخبار العالم

بومبيو يستنكر قمع المتظاهرين في العراق 

0 نشر
اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يستنكر قمع المتظاهرين في العراق  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

بومبيو يستنكر قمع المتظاهرين في العراق 

الخليج 365 ـ متابعات

استنكر "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، قمع الحكومة العراقية واستخدام القوة بحق المتظاهرين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

Advertisements

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان، إن ”الوزير مايك بومبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأكد أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات“.

واستنكر بومبيو، وفق البيان، ”وقوع قتلى بين المتظاهرين نتيجة قمع الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة بحقهم، فضلًا عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين“.

وحث وزير الخارجية الأمريكي عبد المهدي على ”اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد“.

ويشهد العراق منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى إسقاط الحكومة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب من 300 شخصًا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يستنكر قمع المتظاهرين في العراق  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا