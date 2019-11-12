بومبيو يستنكر قمع المتظاهرين في العراق 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

استنكر "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، قمع الحكومة العراقية واستخدام القوة بحق المتظاهرين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان، إن ”الوزير مايك بومبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأكد أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات“.

واستنكر بومبيو، وفق البيان، ”وقوع قتلى بين المتظاهرين نتيجة قمع الحكومة العراقية واستخدام القوة المميتة بحقهم، فضلًا عن التقارير التي تتحدث عن اختطاف المتظاهرين“.

وحث وزير الخارجية الأمريكي عبد المهدي على ”اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد“.

ويشهد العراق منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية، تحولت فيما بعد إلى إسقاط الحكومة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب من 300 شخصًا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.