شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: مقتل مدني بنيران القوات التركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي)

قتل مدني على الأقل اليوم (الثلاثاء) بنيران القوات التركية خلال مشاركتها مع القوات الروسية في دورية مشتركة في ريف مدينة كوباني الحدودية في شمال سورية، وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية.

وتُعد هذه الحادثة الثانية التي يقتل فيها مدني خلال تظاهر مواطنين ضد الدوريات التركية الروسية المشتركة في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سورية، إذ قتل الجمعة مدني دهساً أثناء رشق متظاهرين أكراد لدورية بالحجارة.