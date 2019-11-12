شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تركية توقف صحافي بعد أسبوع من إطلاق سراحه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (أنقرة)
أمرت محكمة تركية اليوم (الثلاثاء) بتوقيف الصحافي البارز أحمد ألتان بعد أسبوع فقط على إطلاق سراحه، على خلفية الاشتباه بتورّطه في محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016، وفق ما أفادت وكالة أنباء «الأناضول».
وكانت السلطات التركية قد أطلقت سراح الصحافيين ألتان ونظلة إليجاك في نوفمبر رغم إدانتهما بـ«مساعدة جماعة إرهابية».
وأصدرت محكمة اسطنبول حكماً على ألتان بالحبس أكثر من عشر سنوات، لكنّها قرّرت إطلاق سراحه مع إليجاك ووضعهما تحت المراقبة القضائية بعد قضائهما نحو ثلاث سنوات في السجن.
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