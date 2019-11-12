شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على قطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزة) قتل 3 فلسطينين بغارة اسرائيلية على قطاع غزة اليوم (الثلاثاء)، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى ثمانية و45 جريحاً منذ ساعات الفجر الأولى، كما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.



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