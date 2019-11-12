شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: مطالبات أممية بتشكيل حكومة وطنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)

طالب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش القيادة اللبنانية بتكليف رئيس مجلس للوزراء على وجه السرعة، والشروع بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والتعجيل في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفاءاتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس.

وأوضحت الأمم المتحدة أن كوبيش اجتمع اليوم (الثلاثاء) مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والسفراء الذين يمثلون أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في قصر بعبدا.

وقال المسؤول الأممي: إن الحكومة الجديدة ستتماشى مع تطلعات الشعب وستحظى بدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية «من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب» وهكذا ستكون بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين.