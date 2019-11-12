شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مأرب) لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم (الثلاثاء) مصرعهم, وأصيب آخرين بنيران الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة صرواح في محافظة مأرب اليمنية. وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت فجر اليوم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في منطقة صرواح، إلا أن الجيش الوطني أفشل المحاولة وأوقع أغلب العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، وأجبر من تبقى منها على الفرار.



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