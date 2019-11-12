شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس بوليفيا المستقيل إلى المكسيك والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وصل الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس إلى المكسيك اليوم (الثلاثاء) حيث حصل على اللجوء السياسي، فيما يفترض أن يعيّن مجلس الشيوخ في بوليفيا رئيساً للدولة بالوكالة.
وحطت الطائرة العسكرية المكسيكية التي تقله في مطار مكسيكو الدولي بحدود الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش.
وتعهد موراليس «مواصلة النضال»، مؤكدً أنّه لن يتوقف عن «التعاطي في السياسة».
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