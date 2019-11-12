سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ بشن سلسلة غارات جوية على أهداف متفرقة من قطاع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أن "​سلاح الجو الإسرائيلي​ يبدأ بشن سلسلة غارات جوية على أهداف في ​قطاع غزة​".

وفي بيان له، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه "يقوم جيش الدفاع في هذه ​الساعة​ بموجة غارات ضد أهداف تابعة لـ"حركة ​الجهاد الإسلامي​" في قطاع غزة".

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