أردوغان يصل واشنطن تلبية لدعوة ترامب

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية تلبية لدعوة وجهها له نظيره الأميركي دونالد ترامب.
وكان في استقباله لدى وصوله "قاعدة أندروز الجوية"، السفير التركي لدى واشنطن سردار قليج والمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والمدير العام للمراسم في الولايات المتحدة، كام هندرسن، إلى جانب مسؤولين آخرين.
ويرافق أردوغان في زيارته كل من عقيلته أمينة ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار والتجارة روهصار بكجان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، إضافة إلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، والمتحدث باسم الحزب عمر جليك، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.
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