أردوغان يصل واشنطن تلبية لدعوة ترامب

وصل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الى العاصمة ​واشنطن​ في زيارة رسمية تلبية لدعوة وجهها له نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​.

وكان في استقباله لدى وصوله "​قاعدة أندروز الجوية​"، ​السفير التركي​ لدى واشنطن سردار قليج والمندوب التركي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، فريدون سينيرلي أوغلو، والمدير العام للمراسم في ​الولايات المتحدة​، كام هندرسن، إلى جانب مسؤولين آخرين.

ويرافق أردوغان في زيارته كل من عقيلته أمينة ووزراء الخارجية ​مولود تشاووش أوغلو​ والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع ​خلوصي أكار​ والتجارة روهصار بكجان، والمتحدث باسم الرئاسة ​إبراهيم قالن​، إضافة إلى نائب رئيس ​حزب العدالة والتنمية​ ماهر أونال، والمتحدث باسم الحزب ​عمر جليك​، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.