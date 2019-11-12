مسؤول أميركي: مسألة مسلحي داعش المعتقلين في سوريا باتت أشبه بقنبلة موقوتة

أعلن مسؤول في ​الإدارة الأميركية​ عن أنه "يعتبر مسألة مسلحي داعش المعتقلين في ​سوريا​ باتت أشبه ب​قنبلة​ موقوتة"، مشيرًا الى أن " قواتنا في شمال شرق سوريا موجودة لهزيمة داعش وتتولى بعض المهام الثانوية مثل تأمين حقول النفط".

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