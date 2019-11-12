الأمم المتحدة تدعو لانتخابات شفافة ونزيهة في بوليفيا وبأسرع ما يمكن

دعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ​فرحان حق​ إلى "ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لإجراء ​انتخابات​ شفافة ونزيهة وبأسرع ما يمكن في ​بوليفيا​".

وأكد حق في تصريح له أن "الشيء الأكثر أهمية في الوقت الراهن، يتمثل بمنع المزيد من التصعيد واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف، من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وشاملة، بأسرع ما يمكن".

وأكد أن "المنظمة تتجه إلى الشركاء الوطنيين والدوليين، للمساعدة على استقرار الوضع في بوليفيا".

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