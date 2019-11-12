صباغ: اعتداءات الكيان الإسرائيلي المتكررة على سوريا تؤكد تناغمه مع أدواته من الإرهابيين

أكد رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حموده صباغ​ أن "العلاقات السورية الإيرانية متجذرة ومتجددة وأن دماء الشهداء من البلدين امتزجت على الأرض السورية خلال ​مكافحة الإرهاب​"، مشيراً إلى أن "الاعتداءات المتكررة للكيان الإسرائيلي الغاصب على الأرض السورية تؤكد تناغمه التام مع أدواته من التنظيمات الإرهابية التي كلما هزمها ​الجيش السوري​ في منطقة يشن مشغلها اعتداءات في محاولات يائسة لدعمها".

ولفت صباغ إلى "علاقات التعاون القائمة بين مجلسي الشعب السوري والشورى الإيراني والتنسيق على كل المستويات ولا سيما في المحافل الدولية"، مؤكداً "التضامن التام مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وجه التهديدات العدوانية المتكررة من قبل قوى تحاول الهيمنة على مقدرات الشعوب ومصادرة حريتها".