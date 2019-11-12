ترامب: العالم مكان للمنافسة الشرسة والولايات المتحدة قبلي كانت تتجه إلى مستقبل متواضع

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في كلمته أمام النادي الاقتصادي ب​نيويورك​ اليوم إلى ان "​العالم​ مكان للمنافسة الشرسة، نحن نتنافس مع الدول الأخرى على الوظائف و​الصناعة​ والنمو والازدهار"، مؤكداً أن "​المصانع​ والشركات ستجد دائما المكان لنفسها، والأمر متروك لنا لتحديد ما إذا كان هذا المكان سيكون في بلد أجنبي أم هنا في بلدنا".

وأشار إلى أنه "قبل أن أتولى منصبي الحالي، توقع مكتب ميزانية ب​الكونغرس​ أن يتم توفير أقل من مليوني وظيفة بحلول هذا الوقت في عام 2019. وبدلا من ذلك، تمكنت حكومتي من توفير حوالي 7 ملايين وظيفة جديدة ولقد تفوقنا على التوقعات أكثر من ثلاث مرات"، لافتاً إلى "إنني فخور بأن أقف أمامكم كرئيس لإبلاغكم بأننا قد وفينا بوعودنا وتجاوزنا توقعاتنا. لقد أنهينا الحرب على ​العمال​ الأمريكيين، وأوقفنا الهجوم على الصناعة الأميركية، وأطلقنا ازدهارا اقتصاديا لم نر مثله من قبل".