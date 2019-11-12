وزير داخلية فرنسا: سنستعيد 11 فرنسيا متشددون من تركيا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​ أن "بلاده ستستعيد 11 فرنسيا يشتبه بأنهم متشددون من ​تركيا​، وذلك بعد إعلان ​أنقرة​ بدء ترحيل أجانب على صلة بتنظيم "داعش".

وأشار كاستانير أمام البرلمان "أننا نتطلع إلى إعادة 11 مواطنا فرنسيا إلى الوطن في هذا الإطار".

وبقت الى أن "​الحكومة الفرنسية​ على علم بهم، وستسلمهم إلى السلطات القضائية فور عودتهم"، موضحاً أن "نحو 250 فرنسيا عادوا إلى ​فرنسا​ بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا منذ عام 2014".

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