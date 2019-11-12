مصادر الـLBC: الرئيس عون قد يحدد موعد الاستشارات بين يومي الخميس والجمعة

كشفت مصادر لقناة الـ"LBC" أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قد يحدد في مقابلته المتلفزة اليوم موعد الاستشارات بين يومي الخميس والجمعة بعد انتهاء زيارة الموفد الفرنسي وهي زيارة إستطلاعية لا تحمل مبادرة".

وأكدت أن "لا توافق على الصيغة الحكومية وتأخير الإستشارات النيابية لم يؤدي الى نتيجة وقد نتجه الى تكليف دون الاتفاق على التأليف،"، مشيرة الى أن "لقاء رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، ثم لقاء باسيل مع موفد ​الثنائي الشيعي​، أكدت أن المواقف على حالها فرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وحزب الله متمسكان بالحريري وحكومة تكنوسياسية، بينما الحريري مصر على حكومة خالية من الوجوه السياسية الحزبية، ولا خيار لدى الثنائي الشيعي سوى الحريري ل​رئاسة الحكومة​ وعندما يصابان باليأس ينتقلان للاتفاق معه على شخصية أخرى".

ولفتت المصادر الى أنه "من المبكر توقع اتفاق على الحكومة والتكليف يمكن التوافق عليه بنهاية الاسبوع".