المحتجون تجمعوا في ساحة العلم- صور دون أي قطع للطرقات

تجمع عدد من المحتجين في ساحة العلم رافعين الاعلام اللبنانية دون قطع اي طريق في المنطقة، وبالتالي تشهد ​مدينة صور​ اجواء هادئة وسط ​تدابير أمنية​ مشددة اتخذها ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ في صور ومنطقتها .

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