عطالله: الرئيس عون أطلّ على اللبنانيين ليصارحهم بالحقائق ويضع الأصبع على الجرح النازف

أكّد وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الجنرال الحاسم أطلّ على ال​لبنان​يين ليصارحهم بالحقائق ويضع الأصبع على الجرح النازف. هو يوماً لم ينسَ أنّه حين كان يذهب مع رفاقه الى المعركة كانوا يعلمون أن نصفهم لن يعود لكنهم كانوا يذهبون. نحو خلاص لبنان ذهب ولن توقفه أي صعاب، معركة سيستمر بخوضها الجنرال ​الرئيس ميشال عون​".



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