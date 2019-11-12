إستقبل رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في دارته في كليمنصو، الموفد الفرنسي إلى ​لبنان​ مدير دائرة ​الشرق الاوسط​ و​شمال أفريقيا​ في ​الخارجية الفرنسية​ كريستوف فارنو يرافقه السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط إستقبل الموفد الفرنسي وعرض معه التطورات الراهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.