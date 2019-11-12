جنبلاط إستقبل الموفد الفرنسي وعرض معه التطورات الراهنة

إستقبل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط في دارته في كليمنصو، الموفد الفرنسي إلى لبنان مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو يرافقه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه.
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