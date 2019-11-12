النشرة: حراك صور نظم عشاء قرويًا في ساحة العلم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن "الحراك في المنطقة نظم في ساحة العلم عند مدخل المدينة، عشاء قرويًا تحت عنوان "خبز وملح" شارك فيه الشابات و​الشباب​ الذين جمعوا مأكولاتهم من بيوتهم وأحضروها للساحة لمشاركتها على مائدة واحدة وكان فرن الصاج حاضر حيث خبز المرقوق بالإضافة الى بعض المأكولات البيتية المعروفة كالكبة والفريكة وكبة بندورة وغيرها من المأكولات اللبنانية". ورددوا هتافات تدعو الى تشكيل ​حكومة​ إنقاذ اقتصادية وإعادة الأموال المنهوبة لخزينة ​الدولة​ ومحاسبة الفاسدين وإجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة، وكان للجيش و​القوى الأمنية​ ​تدابير أمنية​ مشددة حفاظًا على ​السلامة العامة​، فيما توافد البعض الى الساحة لسماع كلمة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ التي بثت عبر مكبرات للصوت".

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