النشرة: اقفال تقاطع ايليا في صيدا ودعوة للإضراب العام غدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن اقفال تقاطع ايليا ردا على كلام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورفضا للمماطلة بتعيين ​الاستشارات النيابية​ ل​تشكيل الحكومة​، ودعت هيئة تنسيق الحراك الجميع للنزول الى الساحات واعلان الاضراب العام غدا.

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