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معتصمون يقطعون الطريق عند جسر الرينغ ويشعلون الاطارات

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قطع معتصمون الطريق عند ​جسر الرينغ​ وأشعلوا الاطارات في المحلة، وافترش عدد منهم الأرض، بينما علت أصوات الهتافات والصرخات.

كما أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع الطريق على تقاطع ​برج الغزال​ باتجاه جسر الرينغ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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