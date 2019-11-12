معتصمون يقطعون الطريق عند جسر الرينغ ويشعلون الاطارات

قطع معتصمون الطريق عند ​جسر الرينغ​ وأشعلوا الاطارات في المحلة، وافترش عدد منهم الأرض، بينما علت أصوات الهتافات والصرخات.

كما أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن قطع الطريق على تقاطع ​برج الغزال​ باتجاه جسر الرينغ.