معتصمون يقطعون الطريق عند جسر الرينغ ويشعلون الاطارات

قطع معتصمون الطريق عند جسر الرينغ وأشعلوا الاطارات في المحلة، وافترش عدد منهم الأرض، بينما علت أصوات الهتافات والصرخات.
كما أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق على تقاطع برج الغزال باتجاه جسر الرينغ.
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