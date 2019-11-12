أبو حمزة: القرار الآن بيد سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية

أكّد الناطق بإسم سرايا القدس أبو حمزة، في كلمة متلفزة، أن "القرار الآن بيد سرا يا القدس والمقاومة الفلسطينية"، مشددًا على أن "الساعات القادمة ستضيف عنوانًا جديدًا الى سجل الهزائم الخاص برئيس وزراء العدو الأرعن الذي لم يجلب للصهاينة سوى الدمار والحرب والخراب".
وتوجه أبو حمزة بالكلام لنتانياهو قائلاً: “يقين انك ربما نجحت في بدء هذا العدوان على شعبنا ومقاومتنا لكنك لن تستطيع مهما فعلت ان تحدد شكل وتوقيت نهاية هذه الجولة من المعركة المفتوحة معك”، مشيرًا الى "أننا لن نسمح بالمطلق باعادة سياسة الاغتيالات وسنترجم ذلك ميدانياً وعسكرياً على الأرض وسيرى العدو نتيجة اغتيال قادة وكوادر المقاومة وما من قوة على الأرض قادرة أن ترد بأسنا عن القوم المجرمين".
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