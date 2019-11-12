شهيّب: استئناف التدريس يوم غد في المدارس

أعلن وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​أكرم شهيّب​، في بيان، عن "استئناف التدريس يوم غد في ​المدارس​، بعد قرار تعطيل المدارس يوم الثلاثاء الواقع فيه 12 تشرين الثاني 2019 نتيجة لقرار الإضراب الذي شمل المدارس و​الجامعات​ الرسمية والخاصة. أما المدارس التي يتعذر عليها ذلك نتيجةً للأوضاع الحالية، فعلى المدراء اتخاذ قرار التعطيل بالتشاور مع الرؤساء التسلسليين".

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