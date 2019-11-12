الطرقات المقطوعة مساء اليوم

قطع محتجون عددا من الطرقات في لبنان بعد كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون وهي على الشكل التالي: - اقفال الطريق الدولية عند مستديرة عاليه بالاتجاهين حيث ركن المواطنون السيارات وسط الطريق. - ​قطع طريق​ عام حاصبيا محلة سوق الخان. - قطع الطريق محلة شارع فردان. - إقفال اوتوستراد جل الديب بالاتجاهين. - طريق ​جسر الرينغ​ تقاطع ​برج الغزال​ مقطوعة بالإطارات المشتعلة. -محتجون أقفلوا طريق ​المدينة الرياضية​. - قطع طريق اوتستراد البالما. - قطع الاوتوستراد الدولي بين ​طرابلس​ وعكار في مدينة ​البداوي​ ب​الشاحنات​. - قطع طريق نهر الكلب. - قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين. Advertisements - قطع اوتوستراد الجية بالاتجاهين محلة مفرق برجا. - قطع الاوتوستراد الدولي العبدة -المنية من قبل محتجين كما وضعت الاتربة والعوائق عند مستديرة العبدة ومتفرعاتها وكذلك عند جسر النهر البارد في بلدة المحمرة. - طريق ​قب الياس​ عند مفرق ​جديتا​ مقطوعة بالإطارات المشتعلة بالإتجاهين. - طرق المصنع، سعدنايل- تعلبايا، برالياس مفرق المرج مقطوعة بالإتجاهين. - قطع طريق شتورا بالاتجاهين. - اقفال طريق غزة كامد اللوز المرج بالاطارات المشتعلة. - إقفال اوتوستراد الزلقا مقابل حلويات الدويهي بالاطارات المشتعلة. - قطع اوتوستراد زحلة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة. - المعتصمون أقفلوا دوار كفررمان بالسيارات والحواجز البشرية بحضور الجيش والقوى الأمنية. - قطع اوتوستراد رياق بعلبك محلة دورس دوار الجبلي بالاتجاهين. - قطع طريق جب جنين والمرج والرفيد والمصنع وراشيا.

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