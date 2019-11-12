شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة لأبناء الجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة لدعم الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم أبناء الجالية المصرية فى جنيف اليوم الثلاثاء، وقفة أمام مقر أمام مقر الأمم المتحدة لدعم الدولة المصرية ورفض الشائعات المغرضة، وذلك على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف.

ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر، ورددوا العديد من الهتافات منها :" تحيا مصر تحيا مصر ".





يذكر أن منظمات المجتمع المدنى انتهت من استعدادتها للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، حيث تقدم مصر تقريرها غدا الاربعاء الموافق 13 نوفمبر وتعرض إنجازاتها فى هذا الملف و ما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014

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و يعتزم المجلس القومى لحقوق الإنسان تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي فى ذكرى عيد ميلاده ، كما تنظم منظمات المجتمع المدنى 9 فعاليات على هامش الاستعراض الدورى الشامل .