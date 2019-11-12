شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى اليوم الثلاثاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الالكترونية ومستلزماتها بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

يذكر أنه أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادميين على رحلة طائرة خطوط شركة العربية للطيران القادمة من الكويت اشتبة وليد عيسى رئيس الوردية فى الراكب (م .أ) مصرى الجنسية، وعند سؤاله عما إذا كان يحمل أى أشياء أو بضائع يود الإقرارعنها للجمارك، أجاب بالنفى وتم تمرير الحقائب عل جهاز الفحص بأشعه الإكسراى بمعرفة مينا رياض مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على محمد عبدالآخر مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية من عاصم فتحى عاصم صومع،وحسن خفاجه مأمورى الحركة وريهام محمد مأمور التعريفة و هلال الغزالى رئيس قسم مكافحة التهريب و طه الشهاوى أمن جمركى بحضور طارق عبدالمنعم مدير إدارة الامن الجمركى، وتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشة ذاتيا تبين وجود 229 من الشيش الالكترونية ومستلزماتها .

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