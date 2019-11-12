شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رسلان:أموال شهرية تُنفق لتغطية وفود تشويه صورة مصر بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن بعض الدول تغطى نفقات كبيرة لوفود كثيرة ومراكز بحثية فى الخارج للتحدث باللغة التى تريدها، ولتخدم الأجندة التى تسعى لتنفيذها، وفى القلب منها الإضرار بالمنطقة وتحديداً مصر، معتبراً أن مواجهة رعاة الإرهاب أمراً فى غاية الأهمية، كون خطورة تحركاتهم تمس التركبية العربية بأكملها.

ودعا "رسلان" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إلى ضرورة أن يكون هناك قرار موحد لمواجهة الارهاب فى المنطقة، على أن يكون هناك دور كبير لجامعة الدول العربية، لتطرحه بدورها فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذين لديهم السلطة فى فرض ما نتفق عليها على باقى الدول التى ترعى الارهاب دون رادع حقيقى.

وكان طارق الخولى عضو مجلس النواب، قد أكد أنه سيتقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع لرؤساء برلمانات الرباعي العربي "مصر والسعودية، والإمارات والبحرين"، لتنسيق الجهود المشتركة فى مواجهة نشاط الدول الراعية للارهاب على المستوى البرلمانى حول العالم.

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