واشنطن: ملتزمون بدعم عراق قوي بناء على اتفاقية الإطار الاستراتيجي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إن المظاهرات السلمية عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، وأكد التزام بلاده الدائم بدعم عراق قوي وذي سيادة ومزدهر بناء على اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجريت اليوم الثلاثاء، بين وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- أن بومبيو أكد أن المظاهرات السلمية هي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات، داعيا عبد المهدي إلى اتخاذ خطوات فورية؛ لمعالجة المظالم المشروعة للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد، متعهدا في الوقت نفسه بمواصلة دعم قوات الأمن العراقية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.