العثور على جثة شاب ملقاة في أرض زراعية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

عثر أهالي قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب مقتول مسجاة داخل أرض زراعية مهجورة، في ظروف غامضة.

تلقى مدير الأمن اللواء محمود حمزة إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية، بالعثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، بها طعنات نافذة في الرقبة والصدر والبطن، مسجاة داخل أرض زراعية مهجورة بقرية دفرة بدائرة مركز طنطا.

انتقل ضباط مباحث المركز وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمكان الواقعة، وتبين العثور أن الجثة لـ"نور . أ - 22 سنة"، وأودع الجثمان مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

شُكل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي كلفت الطب الشرعى بتشريح الجثة واستعجال تحريات المباحث لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.​