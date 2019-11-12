224 طالبًا يفوزون بلجان الكليات في انتخابات جامعة سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء جولة انتخابات أمناء اللجان بالكليات ومساعديهم، موضحًا أنه تم انتخاب ٢٢٤ مرشحًا من كافة الكليات، ليمثلوا الأمناء والأمناء المساعدين باللجان السبع، بواقع ٣٢ طالبًا وطالبة لكل لجنة على مستوى 16 كلية.
أشار رئيس الجامعة إلى أن اللجان التي جرى انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين فيها هي الرياضية، الفنية، الثقافية، الجوالة، الخدمة العامة، الأسر، الاجتماعية، الرحلات، اللجنة العلمية والتكنولوجية.
وقال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن انتخابات اليوم شهدت منافسات شرسة وشريفة بين المرشحين داخل ١٦ كلية، الذين تنافسوا على ١٤ مقعدًا لاختيار الأمناء ومساعديهم بكل كلية، مضيفًا أن غد الأربعاء تُجرى انتخابات اختيار رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى كل كلية.
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