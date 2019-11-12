تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
وقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين العراقيين قرب جسر السنك في بغداد، مساء الثلاثاء، بعد تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
في هذا الصدد أكدت مصادر أمنية لموقع "السومرية نيوز" العراقي، أن قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وتابع المصدر الأمني، أن القوات تحاول منع المتظاهرين من اقتحام فوج المهمات الخاصة في المدينة.
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