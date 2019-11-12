ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10 شهداء و50 مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية بأن ثلاثة فلسطينيين قتلوا مساء اليوم الثلاثاء ما رفع حصيلة غارات إسرائيل على مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى عشرة بينهم مسؤول عسكري في حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول 3 شهداء إلى المستشفى الاندونيسي جراء التصعيد الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

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وأضافت أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 10 قتلى و50 مصابًا.

وبدأت غارات إسرائيل فجر اليوم باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جميع هجماته بعد عملية الاغتيال الناجحة، استهدفت عناصر من الجهاد حاولوا إطلاق قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة، مضيفًا أنه رصد إطلاق 190 قذيفة.