محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)
أفادت مصادر فلسطينية بأن ثلاثة فلسطينيين قتلوا مساء اليوم الثلاثاء ما رفع حصيلة غارات إسرائيل على مناطق متفرقة في قطاع غزة إلى عشرة بينهم مسؤول عسكري في حركة الجهاد الإسلامي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وصول 3 شهداء إلى المستشفى الاندونيسي جراء التصعيد الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وأضافت أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 10 قتلى و50 مصابًا.
وبدأت غارات إسرائيل فجر اليوم باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جميع هجماته بعد عملية الاغتيال الناجحة، استهدفت عناصر من الجهاد حاولوا إطلاق قذائف صاروخية من شمال قطاع غزة، مضيفًا أنه رصد إطلاق 190 قذيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10 شهداء و50 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.