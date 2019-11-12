إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المحلية والأجنبية الصنع بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الاستيراد والتصدير.

اشتبه رجال جمرك شرق بورسعيد فى وجود أصناف مخالفة ضمن الحاوية رقم Mnbu 0216740، بيان جمركى صادر نهائي رقم 4934 لسنة 2019، صادر مرورى جمرك بورسعيد بإسم أحدى الشركات ومشمولها عبارة عن 410 طرود أدوية بشرية متنوعة مصدرة للإمارات، وبتفتيش الحاوية تبين وجود 67 صنف مخالف منها 43 صنف لأدوية بشرية أجنبية الصنع، وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، و24 صنف من الأدوية البشرية المحلية الصنع، وغير مدرجة بالموافقة المقدمة وزارة الصحة المقدمة، وبها أصناف من منتجات شركات مصرية ولا يوجد تنازل أو موافقة منها على التصدير، والبعض الآخر مرقوم عليه عبارة غير مسموح ببيعه خارج جمهورية مصر العربية.

وبلغ عدد العبوات 116 ألفًا و219 عبوة بها 299 ألفًا و438 شريطًا، و4 ملايين و786 ألفًا و663 قرصًا، و26 ألفًا و232 حقنة، وأدوية أخرى.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة. ​