٤٠ ألف جنيه تبرع من أصدقاء محمود البنا لمستشفى تلا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

تبرع أصدقاء محمود البناء في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "راجح والبنا" في محافظة المنوفية، بمبلغ 39 ألفًا و920 جنيهًا لشراء جهاز غسيل كلوي لصالح مستشفى تلا العام، صدقة جارية على روحه.

أثار هذا الفعل الذي قام به أصدقاء محمود البنا ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر". كما دشن رواد موقع التواصل "فيسبوك" هاشتاج #فيهم_الخير، أشادوا فيه برد فعل أصدقاء البنا.

كانت محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم أجلت جلسة محاكمة "محمد راجح" و3 آخرين والمتهمين بقتل الطالب محمود البنا إلى جلسة الأحد 17 نوفمبر، لسماع مرافعة الدفاع.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن حقيقة الواقعة؛ التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثارت غضب المتهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أرسل إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد ووعيد، ثم اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاو وعبوات بها مواد حارقة للعيون -مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس- وتخيروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر موعدًا لذلك.

أضافت التحقيقات أن المتهمين محمد راجح وإسلام عواد، تربصا بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما أن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه، فأمسكه الأول مشهرًا مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين يديه، ليركض محاولاً الهرب.

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