مغربي يصب الزيت المغلي على وجه زوجته وهي نائمة‎‎

اعتقلت مصالح الشرطة بمدينة فاس في المغرب ظهر يوم الاثنين، شخصًا بتهمة صب الزيت المغلي على زوجته، وهي نائمة.
وكان البحث جاريًا عن الزوج منذ يوم السبت الماضي، بعد إقدامه على جريمته إثر شجار مع زوجته، حيث استغل فترة نومها في غرفتهما، وقام بغلي كمية من زيت الزيتون إلى أن ارتفعت حرارتها، وصبها على وجهها وبعض أطرافها.
وتقول مصادر محلية إن الزيت المغلي تسبب في حروق خطيرة خصوصًا على مستوى الوجه، ولولا تدخل جيرانها بحي ”زواغة“، والذين سمعوا صراخها وهبوا لنجدتها ونقلها إلى المستشفى، لتطورت الأمور إلى الأسوأ.
ويجري حاليًا التحقيق مع المتهم الذي يعمل نادلًا في أحد المقاهي، بينما الزوجة ما تزال ترقد بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
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