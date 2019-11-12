عقد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين مباحثات اليوم الثلاثاء، في فيينا مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، حيث أشادا الرئيسان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال لوكاشينكو في مؤتمر صحفي مشترك اليوم إن النمسا "شريك مهم وموثوق للغاية" موضحا أن حجم الاستثمار النمساوي في بيلاروسيا
موجودا منذ الحقبة السوفيتية السابقة خاصة في صناعة الصلب والآن أيضًا في الأعمال المصرفية والاتصالات.
ومن جانبه أوضح فان دير بيلن أن النمسا هي ثاني أكبر مستثمر في بيلاروسيا ونحن حريصون على تعميق هذه العلاقات الاقتصادية الجيدة، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين كان
وأشار رئيس النمسا إلى أن الشركات النمساوية لديها اهتمام كبير بالاستثمار في بيلاروسيا.
وأشاد الرئيس فان دير بيلين بالرئيس البيلاروسي لوكاشينكو لإسهامه في تقارب بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن عقوبة الإعدام في بيلاروسيا تشكل العقبة الوحيدة أمام عضويتها في مجلس أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسا النمسا وبيلاروسيا يشيدان بتنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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