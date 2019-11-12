ترامب: العالم مكان للمنافسة الشرسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته أمام النادي الاقتصادي بنيويورك اليوم إن" العالم مكان للمنافسة الشرسة، نحن نتنافس مع الدول الأخرى على الوظائف والصناعة والنمو والازدهار".

وأكد ترامب، أن "المصانع والشركات ستجد دائما المكان لنفسها، والأمر متروك لنا لتحديد ما إذا كان هذا المكان سيكون في بلد أجنبي أم هنا في بلدنا".

وأضاف ترامب: "قبل أن أتولى منصبي الحالي، توقع مكتب ميزانية بالكونغرس أن يتم توفير أقل من مليوني وظيفة بحلول هذا الوقت في عام 2019. وبدلا من

ذلك، تمكنت حكومتي من توفير حوالي 7 ملايين وظيفة جديدة. لقد تفوقنا على التوقعات أكثر من ثلاث مرات".

وتابع الرئيس الأمريكي القول: "اليوم، أنا فخور بأن أقف أمامكم كرئيس لإبلاغكم بأننا قد وفينا بوعودنا وتجاوزنا توقعاتنا. لقد أنهينا الحرب على العمال الأمريكيين، وأوقفنا الهجوم على الصناعة الأمريكية، وأطلقنا ازدهارا اقتصاديا لم نر مثله من قبل!".

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وأشار ترامب، إلى أن أحد أهم الأفكار الرئيسية للاقتصاد، هي

قوة الحوافز. وقال: "على عكس الرؤساء السابقين، فإن هدفي هو ضمان أن تعمل هذه القوة في أمريكا المفضلة. نريد أن تشكل الحوافز التي تم إنشاؤها بواسطة سياساتنا المتعلقة بالضرائب والتجارة والتنظيم والطاقة، دافعا للنمو ودافعا للعمال ودافعا للولايات المتحدة بنسبة 100٪".

ونوه الرئيس الأمريكي، بأن "الأجور الأسبوعية الحقيقية لأصحاب الأجور المنخفضة، نمت في السنوات الثلاث الأولى من إدارتي أكثر مما كانت عليه خلال العقد بأكمله قبل انتخابي".

وشدد ترامب، على أنه "لم يكن يصدق قط، أن أمتنا الرائعة كانت تتجه إلى مستقبل متواضع. كنت أعرف أن مصيرنا في أيدينا. أنه يمكننا اختيار رفض مستقبل التراجع الأمريكي، وبناء مستقبل للهيمنة الأمريكية".