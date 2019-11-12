ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن بيانات "درونات" أمريكية، تشير إلى إمكانية ارتكاب فصائل معارضة مسلحة سورية، مدعومة تركيا في شمال سوريا، جرائم حرب ضد سكان مدنيين أكراد.
ووفقًا للصحيفة التي تستشهد بمسئولين أمريكيين سابقين وحاليين، فقد تم إرسال تقارير حولهجمات على مدنيين، إلى القيادة الأمريكية "كدليل محتمل على ارتكاب جرائم حرب"، مشيرة إلى أنه تم تضمين مقاطع فيديو في تقرير مشترك بين الوزارات، صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن جرائم الحرب المحتملة وغيرها من القضايا المتعلقة بالعملية التركية (نبع السلام) في المناطق الشمالية من سوريا ستتم مناقشتها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن يوم الأربعاء، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنه "وفقا لبعض المسئولين الأمريكيين، فإن تركيا "من غير المرجح أن تأخذ هذه القضايا على محمل الجد".
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت: بيانات "درونات" تشير لارتكاب فصائل سورية مدعومة من أنقرة جرائم ضد الأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.