هبوط طائرة الرئيس البوليفي المستقيل في مطار المكسيك

وصل الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المكسيكية حيث حصل على اللجوء، ومعه عدد من المسئولين.
وأوضحت وسائل إعلام أن طائرة "Gulfstream G 550" تابعة للقوات المسلحة المكسيكية، أقلت موراليس وابنته
وقبيل إقلاع الطائرة من بوليفيا، أعلن إيفو موراليس في "تغريدة" أنه سيغادر البلاد،لكنه يعتزم العودة "بمزيد من القوة والطاقة"، قائلًا: "أيها الإخوة والأخوات، أتوجه إلى المكسيك بفضل حكومة هذا الشعب الشقيق الذي منحنا الملاذ لإنقاذ حياتنا. من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل دائمًا على دراية بالأمور. وسأعود قريبا بمزيد من القوة والطاقة".
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