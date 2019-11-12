هجوم سيبراني قوي يضرب منصات حزب العمال الإلكترونية قبيل الانتخابات البريطانية

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض تعرضه لهجوم سيبراني قوي استهدف منصاته الإلكترونية، وذلك في وقت يخوض فيه الحزب حملة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وقال الحزب، الذي يتزعمه جيريمي كوربين، في بيان له صدر اليوم الثلاثاء: "إننا تعرضنالهجوم سيبراني ماكر واسع النطاق على المنصات الإلكترونية لحزب العمال".
وأكد الحزب أنه اتخذ تدابير سريعة لصد الهجوم، حيث حلت الدرجة العليا من الحماية من مخاطر الهجمات السيبرانية دون خرق أنظمة الحزب الإلكترونيةوتسريب المعلومات من قواعده للبيانات.
وأبلغ الحزب المركز الوطني للأمن المعلوماتي بتعرضه للهجوم، مشيرا إلى أن الاعتداء تسبب بإبطاء عمل بعض حملات الحزب الانتخابية، لكنها استأنفت نشاطها لاحقا الثلاثاء.
ويأتي الهجوم على خلفية سباق الانتخابات التشريعية، الذي بدأ إثر إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون حل البرلمان يوم 6 نوفمبر، تمهيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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