ترامب يطالب بفتح تحقيق بالفساد مع بايدن ونجله

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة أن يتم فتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله في مسائل تتعلق بالفساد أثناء شغل الأب منصبه.

وكتب ترامب عدة تغريدات على "تويتر"، مفادها أن "شركة الطاقة الأوكرانية والملايين

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من الصين، والآن تقارير عن أن هناك شركات أخرى ودولا منحته مبالغ طائلة، هذا الأمر يشير إلى فساد حسب رأيي".

وأضاف، أنه "يجب إجبار كلا الشخصين (بايدن ونجله) على الإدلاء

بشهادتهما في عملية الاحتيال هذه، لا للغش في الإجراءات القانونية".

وتابع، "لا للضغط في التحقيق مع النعسان جو بايدن.. ورغم أنني كرئيس لدي التزام بالنظر في الفساد، وأن تصرفات بايدن، المسجلة على شريط، حول فصل المدعي العام ، وأن ابنه أخذ ملايين الدولارات، مع أنه لا يملك أي موهبة".