أمريكا: الشراكة مع سول وطوكيو مهمة في النزع النووي مع كوريا الشمالية

يعتزم رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي حث كوريا الجنوبية على البقاء في اتفاقية لتشارك المعلومات الاستخباراتية مع اليابان، موضحًا أن الشراكة الثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان مهمة للنزع النووي في كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التقى مع ميلي في طوكيو صباح اليوم الثلاثاء، وأعربا

عن القلق من حدوث تغييرات أحادية الجانب للوضع القائم في بحري شرق وجنوب الصين ومعارضتهما لذلك.



وأكد آبي وميلي على أنهما سيستمران في المطالبة بتفكيك الأسلحة النووية وبرامج التطوير الصاروخي لكوريا الشمالية بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا يمكن العودة عنه، كما اتفقا على أن الشراكة

الثلاثية مع كوريا الجنوبية مهمة للنزع النووي في كوريا الشمالية، وأعرب ميلي أيضا عن امتنانه لقيام اليابان بدراسة إرسال قوات دفاع ذاتي يابانية إلى الشرق الأوسط.



وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في شهر أغسطس أنها ستغادر اتفاقية GSOMIA عندما تنتهي صلاحيتها في 23 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يزور ميلي كوريا الجنوبية غدًا الأربعاء، وقال إن الاتفاقية "ستكون موضع نقاش هناك" مضيفا " نريد المحاولة في حل القضية قبل أن تنتهي صلاحية الاتفاقية".