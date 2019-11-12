100 حالة وفاة بالكوليرا وحمى الضنك في تعز

عدن (الاتحاد)

رصدت التقارير الصحية في تعز أكثر من 100 حالة وفاة جراء عودة تفشي وباء الكوليرا وحمى الضنك في عدد من مديريات المحافظة في ظل ضعف الخدمات الصحية وجهود مكافحة الأوبئة القاتلة. وأشارت إلى أن عدد الحالات بمرضى الكوليرا وحمى الضنك التي جرى تسجيلها عبر المراكز الصحية في مديريات تعز وصلت إلى نحو 50 ألفاً، وتصدرت مديريات التعزية ومقبنة والمسراخ والشمايتين قائمة المناطق الأكثر إصابة.

وأوضح مدير مكتب الصحة في تعز عبدالرحيم السامعي، أن عودة انتشار الأوبئة القاتلة بشكل كبير في الآونة الأخيرة جاء نتيجة لتوافر البؤر التي يتوالد فيها البعوض الناقل للمرض والقاذورات التي تتكدس في بعض أحياء المدينة، لافتاً إلى أن جهود مكافحة الأمراض توقفت بسبب شح الإمكانيات والدعم، الأمر الذي جعل الأمراض تزداد بشكل كبير. وناشد وزارة الصحة والمنظمات الإغاثية سرعة التدخل، وتقديم المساعدات العاجلة من أجل التصدي لانتشار الأوبئة والقضاء عليها قبل أن تتحول تعز إلى منطقة منكوبة في ظل تزايد حالات الوفاة والإصابات القاتلة.

وأعلنت السلطات الطبية في صنعاء، رصد أكثر من 116 ألف إصابة بالكوليرا في العديد من المحافظات، إضافة إلى تسجيل 23 ألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك و500 ألف حالة اشتباه في غضون أيام. وأبلغت مصادر محلية «الاتحاد» عن تفشي حمى الضنك والكوليرا بشكل كبير في مديريات تعز والحديدة، ما أدى إلى وفاة العشرات.